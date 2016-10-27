Yeni Seri LG G4’ler de Ghost Screen Sorunu Yok

Bildiğiniz gibi Ghost Screen yani hayalet ekran LG G4 ve sonrası Amiral Gemilerde sıkça rastlanan bir Kronik sorun haline gelmiş durumda. Ghost Screen sorunu herhangi bir uygulamayı kullanırken, ana ekrana yada başka bir uygulamaya geçtiğinizde ekran üzerinde önceki uygulamanın izlerinin kalmasıdır.

Aslında bu sorun LG‘nin ürettiği ekranların Kontrast oranın çok yüksek olması ve renk oranın doğru bir şekilde ayarlanamamasın’dan kaynaklanmaktadır. Google Play’de bu soruna çözüm bir kaç uygulama mevcut, hatta daha önce sizlere Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü adlı makalemizde bu sorunun çözümüne anlatmıştık. Bu uygulamalar yüksek olan kontrast oranını düşürerek Ghost screen sorununu ortadan kaldırıyor.

LG’de Ghost Screen sorunundan sonra yeni ürettiği ekran panellerinde kontrast oranı düşürerek bu soruna bir nebze de olsa çözüm bulmuş durumda.

LG G4 Ghost Screen – Hayalet Ekran Sorunu

LG’de bu sorunu ekran kontrast oranını düşürerek çözdü! Aşağıdaki fotoğraflar’da da görebileceğiniz gibi soldaki yüksek kontrast oranına sahip eski seri LG G4‘ün ekranında Ghost Screen sorunu varken, sağdaki düşük kontrast oranına sahip yeni seri LG G4‘ün ekranında Ghost Screen sorunu görülmemektedir.

Ek olarak, yüksek kontrast oranına sahip Ghost Screen‘li ekranlar düşük kontrast oranına sahip olan ekranlara göre nispeten daha çok batarya kullanımına neden olup, şarj sürenizi olumsuz yönde etkilerler.

Hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki Ghost Screen Fix uygulamasını telefona indirip kurarak bu soruna çözüm üretebilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıya tıklayıp indirin ve Ghost Screen Fix özelliğini aktif ediniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.