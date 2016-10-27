Yeni Seri LG G4’ler de Ghost Screen Sorunu Yok

Bildiğiniz gibi Ghost Screen yani hayalet ekran LG G4 ve sonrası Amiral Gemilerde sıkça rastlanan bir Kronik sorun haline gelmiş durumda. Ghost Screen sorunu herhangi bir uygulamayı kullanırken, ana ekrana yada başka bir uygulamaya geçtiğinizde ekran üzerinde önceki uygulamanın izlerinin kalmasıdır.
Aslında bu sorun LG‘nin ürettiği ekranların Kontrast oranın çok yüksek olması ve renk oranın doğru bir şekilde ayarlanamamasın’dan kaynaklanmaktadır. Google Play’de bu soruna çözüm bir kaç uygulama mevcut, hatta daha önce sizlere Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü adlı makalemizde bu sorunun çözümüne anlatmıştık. Bu uygulamalar yüksek olan kontrast oranını düşürerek Ghost screen sorununu ortadan kaldırıyor.
LG’de Ghost Screen sorunundan sonra yeni ürettiği ekran panellerinde kontrast oranı düşürerek bu soruna bir nebze de olsa çözüm bulmuş durumda.
LG G4 Ghost Screen – Hayalet Ekran Sorunu
LG’de bu sorunu ekran kontrast oranını düşürerek çözdü! Aşağıdaki fotoğraflar’da da görebileceğiniz gibi soldaki yüksek kontrast oranına sahip eski seri LG G4‘ün ekranında Ghost Screen sorunu varken, sağdaki düşük kontrast oranına sahip yeni seri LG G4‘ün ekranında Ghost Screen sorunu görülmemektedir.
Ek olarak, yüksek kontrast oranına sahip Ghost Screen‘li ekranlar düşük kontrast oranına sahip olan ekranlara göre nispeten daha çok batarya kullanımına neden olup, şarj sürenizi olumsuz yönde etkilerler.
Hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki Ghost Screen Fix uygulamasını telefona indirip kurarak bu soruna çözüm üretebilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıya tıklayıp indirin ve Ghost Screen Fix özelliğini aktif ediniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
Benimde bu sorun aldıktan bir yıl sonra çıktı model G4 H818P DUAL SİM
Son çıkan modellerden halbuki sorun son çıkan modellerde giderildiğini sıkca duyduk
Demekki giderilmemiş Kore ÜRETİMİ
Bu sorun ek proğramla filan olacak iş değil
Bu tamamen donanımla ilgili yani ısınmaya dayalı zamanla ana kartta oluşan bir arıza
Arızanın leğim erimesi buna bağlı sorunun ortaya çıkması
araştırdım bu işlerle ilgili kişilerden aldığım bilgi bu yönde
Arkadaslar benim lg g4 klavyenin bulundugu kisim facebook instagram vb. Uygulamarda calismiyor ama ana ekranda falan calisiyor neden acaba??
Yalan inanmayın LG artık bu sorun bizim sorunumuz değil panelle ilgili deyip baştan savma iş yapıyor. Bu gün elime gelen telefon ekran değişmi bile yapılmamış olarak geri geldi. Sorun devam ediyor. Ekran savaş alanına dönüyor resmen.
Kameramda bazen dosya yazma hatasi diyo ve fotograf cekemiyorum bunu nasil halledebilirim
G5 kullanıyorım hiç bir sorun yok canavar gibi telefon
Benimki yeni seri güneşte ekran soluk duruyor ekranı fulledığim halde oto kapalı. Ghost screen yine parlaklıği fulleyince gözüküyor yalan haberler yapmayalım. Benimki 608k serisi 609k serisi olan arkadaşda da gözüktü bilginize..
Yeni seri 609k ile baslayan yelefonu 15 gun once verdiler ve sarj olmuyor sar olma suresi bazen 4.5 saatte kadar cikiyor ve donmalar var bataryayi cikarmadan duzelmiyor bende yarin geri servise verip mislli ile degisim yada para iadesi isteyecegim ama telefon hediye geldi para iadesini nasil alabilirim.tesekurlee
Bende 609k var da
Hangi serilerde yok bu sorun ?