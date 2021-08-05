2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi resmen başladı. 20 Ağustos’a kadar devam edecek süreç, üniversite hayali kuran öğrenciler için hayli stresli geçecek. ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştirilecek tercih süreci, öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin belirlenmesini sağlayacak. Üstelik üniversite taban puanları da açıklanmış durumda.

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için yeni bir dönem, bugün resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite hayali kuran milyonlarca gencin tercih sürecini resmen başlattı. Öğrenciler şimdi, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunu kullanarak, aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapacak ve sonuçların açıklanmasını bekleyecekler.

ÖSYM, hazırladığı takvimde tercih tarihlerinin 5 ila 13 Ağustos tarihleri aralığında olacağını açıklamıştı. Ancak ülkemizin dört bir yanında felaketlere yol açan orman yangınları nedeniyle yeni bir karar alan yetkililer, tercih sürecinin uzatıldığını açıkladılar. Buna göre öğrenciler, 20 Ağustos’a kadar tercih yapabilecekler.

Üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite adayları, tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM’ye belirledikleri şifreler ile sisteme giriş yapacak olan öğrenciler, daha sonra 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümleri sıraladıkları bir liste oluşturacaklar. ÖSYM, öğrencilerin taleplerine göre yerleştirme işlemini gerçekleştirecek ve bir süre sonra da hangi öğrencinin hangi üniversiteyi kazandığı belli olmuş olacak.

Üniversite tercih işlemlerinin en kritik noktalarından bir tanesi, kılavuz. Bugün itibarıyla yeniden yayınlanan kılavuz, öğrencilerin tercih sürecinde dikkat etmesi gereken tüm hususlar ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban-tavan puanları ile başarı sıralamalarını içeriyor.

Üniversite taban puanları nasıl öğrenilir?

Eğer siz de üniversite tercihlerini yapacaksanız, aşağıdan bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.