YouTube için 18:9 Ekran Desteği Geldi

Günümüzde akıllı telefonların ekran formatlarında yapılan değişiklik ile yeni amiral gemileri artık 18:9 ekran formatında üretiliyor. Uzun süredir Youtube için beklenen güncelleme sonunda geldi. Artık LG G6, LG V30 ve LG Q6 akıllı telefonlarında Youtube videolarını tam ekran izleyebileceğiz.

16:9 ekran formatına göre daha ince ve daha uzun olan 18:9 ekran, uygulamaların desteklemediği zaman ekranın alt ve üstlerinde boşluklar oluşturuyor. Şuan Play Store’da 18:9 ekran formatını destekleyen uygulamalar arasına Youtube da girmiş bulunuyor.

Youtube için 18:9 Video Desteği Geldi

Genel olarak 16:9 formatın da açılacak olan videolar, basit bir parmak hareketiyle ekranı tamamen kaplıyor. Günümüzde hala videolar 16:9 formatında çekiliyor ve 18:9 ekrana sahip telefonlarda tam ekran izlenemiyor. Youbube sunduğu bu destek sayesinde iki parmağımızı ekrana yakınlaştırma yaptığımızda videoları tam ekran izleyebiliyoruz.

Şunu da belirtelim bu işlemi yaptığınızda video kalitesinde bir bozulma olacağını da söyleyelim. Youtube için gelen bu ufak güncelleme videoların formatını değiştirmiyor, tam ekran yapabilmek için videolara zoom yapıyor.

Akıllı telefonlara 18:9 Video çekim formatı geldiğinde videoları tam ekran izlemek için zoom yapılmasına gerek kalmayacak ve video kaliteleri bozulmayacak. Önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar için bu özelliğin geleceğini düşünüyoruz.