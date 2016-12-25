Youtube, Facebook ve Twitter neden açılmıyor sorusuna BTK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Son günlerde İnternet’teki yavaşlama kullanıcıların kendi İnternet hatlarında veya bilgisayarlarında sorun olduğunu düşünmeye yöneltti. Yavaşlamanın ve açılamamasının nedenleri henüz bilinmiyor?

Peki Youtube, Facebook ve Twitter’a nasıl girilir?

Youtube Neden Açılmıyor? – Youtube Nasıl Girilir?

Son zamanlar en çok karşılaştığımız olaylar, Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesi. Görünen o ki bu erişim engelleri sürekli karşımıza çıkacak. Böyle durumlarda sosyal medya sitelerinden uzak kalmamak için bizde önlemimizi alalım.

Telefondan Youtube Nasıl Girilir?

Google Play Store uygulamasın’dan Arama kısmına VPN yazarak, kullanmak istediğiniz bir VPN Programı seçip indirmeniz ve uygulamayı kurup açmanız yeterli. Aşağıdan istediğiniz bir tanesini telefonunuza kurabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde sade Youtube‘a değil Facebook ve Twitter gibi sitelere’de girebilirsiniz.

Bilgisayardan Youtube Nasıl Girilir?

Bilgisayar üzerinden engellenmiş sitelere girmek için Chrome web tarayıcısına bir eklenti kurmamız yeterli olacaktır. Chrome Web App mağazasını ziyaret ediyoruz. DotVPN eklentisini Chrome web tarayıcımıza kurup etkinleştiriyoruz.

Vpn bağlantısını kullanarak erişim engelimiz ortadan kalkmış oluyor. Daha sonra Youtube ve diğer sosyal medya sitelerine erişim açıldığında yüklediğiniz uygulama veya eklentileri kapatıp normal bağlantınız ile erişim sağlayabilirsiniz.