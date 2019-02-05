Youtube‘de dolaşırken şarkı veya videolar izlerken sürekli çıkan ve izlemek zorunda kaldığımız reklamlardan hepimizin zaman zaman bunaldığı olmuştur. Tabi Youtube mecrasında para kazanmak için reklama ihtiyaç duyuluyor. Ama eğer siz bu durumdan rahatsızsanız Youtube’de reklamları engellemek oldukça kolay.

Bir şarkı açıyorsunuz ve tiktok gibi reklamlara maruz kalıyorsunuz. Videoyu izlerken de reklamlar başlayabiliyor. Size anlatacağımız adımları uygularsanız bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Reklamları nasıl engellerim ?

Youtube video önü reklam engelleme ve videolarda çıkan reklamları engellemek için internet tarayıcınıza göre aşağıdaki eklentileri edinerek bu sorunu çözebilir, reklamlardan kurtulabilirsiniz.

Telefonlarda; YouTube’da reklamları engellemenin ilk yolu reklam engelleyici kullanmaktır. Örnek Adguard, Ablock, Adclear gibi popüler eklentiler ile bu reklamlardan tamamen kurtulabilirsiniz.

Android platformunda YouTube Vanced, OG YouTube, NewPipe gibi YouTube alternatiflerini kullanmak sizleri reklamlarda kurtaracaktır.

iOS platformunda ise Jailbreak olması gerekiyor. Jailbrek yaptıktan sonra veya var ise, Youtube tool, Youtube ++ gibi tweak desteğiyle her türlü engelleme veya ek özellikleri kullanabilirsiniz. Eğer Jailbreak yok ise App store alternatif mağazalarından örnek tweakbox gibi mağazalardan alternatif YouTube indirip, reklamsız kullanabilirsiniz.

Bu engelleme yöntemleri TikTok reklamlarından da sizleri kurtaracaktır. Artık hiçbir şekilde reklam görmeyecek ve duymayacaksınız. Videolar reklamsız başlayacak ve devam edecektir.

Telefon üzerinden yapılacak youtube’deki reklam engelleme bu şekilde gerçekleşiyor. Peki Bilgisayar kullanıcıları ne yapmalı?

Mozilla Firefox Kullanıcıları İçin

Mozilla firefox internet tarayıcısı kullananlar ise eklentiyi buraya tıklayarak kurabilirler. Bu işlem ile youtube reklamlarını kapatmış olacaksınız.

Google Chrome Kullanıcıları İçin

Google Chrome internet tarayıcısını kullanıyorsanız eklentiyi buraya tıklayarak edinebilir, kurulan eklenti sonrasında youtube reklamlarını engelleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kurmuş olduğunuz Youtube için Adblock uygulaması ile reklamlar engellenerek direk videolara geçiş yapmanız sağlanacaktır.

Opera Kullanıcıları İçin

İnternet tarayıcısı olarak Mozilla veya Chrome kullanmayıp Opera kullanıyorsanız bu eklentiyi tarayıcınıza kurup, reklamsız youtube videolarını izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.