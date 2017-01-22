Ana ekranınızın çok dağınık hale geldiğini hiç hissettiniz mi? Kötü olan, bazen, tüm çöpleri temizledikten sonra bile telefonunuzun umduğunuz kadar düzenli olmaması. Bu nedenle duvar kağıdınızı değiştirmeyi düşünmelisiniz!

Cep Telefonu için Minimalist duvar kağıtları

Bazen, mevcut arka planınızı atmak ve minimalist bir kompozisyon uygulamak, telefonunuzda fark yaratabilir! Bu hafta sizin için hazırladığımız minimalist duvar kağıtlarının tatlı koleksiyonuna göz atın! Gün içinde günlük çeşitliliğin soyut ve samimi kompozisyonlarından muhteşem tasarımları şaşırtıcı derecede kompakt bir biçimde yakalayan sahneler kullanabilirsiniz.

Her zamanki gibi, tarafımızdan sağlanan tüm görüntüler çok yüksek çözünürlüktedir. Bu koleksiyonda, cihazınızın çözünürlüğü ne kadar yüksek veya tercih edilen ekran kurulumunuz (yatay veya dikey, statik veya kaydırma) ne olursa olsun, ana ekran ve kilit ekranlarına mükemmel bir şekilde uyan arka planları bulacaksınız.

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