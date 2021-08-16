Artık Android telefonunuzu yüz ifadelerinizle kontrol edebilirsiniz.

Yeni Android erişilebilirlik özelliği, farklı yüz hareketlerini farklı eylemlerle eşleştirmenize olanak tanır.

Android, engelli kişilerin cihazlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan en kullanışlı erişilebilirlik araçlarından bazılarına sahiptir. Ancak, bu erişilebilirlik özelliklerinden bazıları, birincil amaçlarının ötesinde herhangi bir telefonda oldukça kullanışlı olabilir. En yeni Android 12 beta , Android telefonunuzu farklı yüz ifadeleri kullanarak kontrol etmenize olanak tanıyan çok şık bir özellikle birlikte geldi.

XDA Developers’taki kişiler tarafından fark edildiği gibi , Android 12 beta 4 ile birlikte gelen Android Erişilebilirlik Paketi’nin 12.0.0 beta sürümü yeni bir “Kamera Anahtarları” özelliği içeriyor. Etkinleştirildiğinde, ekrana bakıp bakmadığınızı ve yüz hareketlerini tanımak için ön kamerayı kullanıyor.

Android telefonunuzda gezinmek için yüz hareketleri nasıl kullanılır?

Çeşitli yüz ifadeleri Android telefonunuzda eylemleri tetikleyebilir. Örneğin, bildirimler panelini açmak için ağzınızı açabilir veya ana ekrana dönmek için kaşlarınızı kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki resim, farklı eylemleri gerçekleştirmek için özelleştirebileceğiniz tüm yüz hareketlerinin bir listesini göstermektedir.

Yukarıda belirtilen hareketlerle eşleştirebileceğiniz eylemler arasında bildirimlere erişme, ileri/geri kaydırma, dokunup basılı tutma, ana ekrana gezinme, seçme ve daha fazlası yer alır.